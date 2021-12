Türchen 7: Musketier und Grenadier auf dem Gabentisch

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Holzsoldaten

Hängen bei Ihnen Soldaten am Weihnachtsbaum? Keine richtigen natürlich, sondern kleine, bunt bemalte Holzfiguren. Ich habe keine am Baum, aber in der Weihnachtszeit stehen eine ganze Menge davon verschiedenen Ecken unseres Hauses. Als Kind habe ich diese Holzsoldaten nämlich gesammelt. „Döre“ nannten wir sie. Auch heute noch kann man sie in allen Größen auf jedem Christkindelmarkt finden. Manche sehen eher aus wie Miniatur-Nussknacker aus dem Erzgebirge, andere wie die englischen Palastwachen mit ihren Bärenfellmützen. Manche haben Musikinstrumente in ihren Ärmchen, andere sitzen auf Schaukelpferden, aber die meisten stehen einfach stramm und präsentieren ihr kleines Holzgewehr.

Ich wünsche mir ein Panthertier

Was haben Soldaten mit Weihnachten zu tun? Die Handwerker im Erzgebirge und anderswo fertigen oft auch Miniaturausgaben populärer Spielsachen, die mehr zur Dekoration dienten als zum Spielen. „Döre“ sind die letzte Nachhut einer uralten Tradition. Spielzeugsoldaten aus Holz oder Zinn standen früher auf fast jedem Wunschzettel. Das wusste auch Hoffmann von Fallersleben, der Autor der deutschen Nationalhymne. In seinem heute noch populären Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ wurde so ein Wunschzettel vertont:

„Trommel, Pfeifen und Gewehr / Fahn´ und Säbel und noch mehr / Ja, ein ganzes Kriegesheer / möcht´ ich gerne haben

Bring uns, lieber Weihnachtsmann / bring auch morgen, bringe / Musketier und Grenadier / Zottelbär und Panthertier / Roß und Esel, Schaf und Stier / lauter schöne Dinge.“ Wer den Text nicht wiedererkennt, hat vermutlich die neueren Versionen aus West- oder Ostdeutschland im Ohr. In beiden deutschen Staaten wurden nach 1945 die die kriegerischen Elemente verbannt und durch politisch korrekte Geschenke ersetzt. Das „Panthertier“ hingegen hat die Zeiten überdauert, obwohl es vermutlich eher selten auf einem Wunschzettel zu finden ist. Was „Musketier und Grenadier“ sind, weiß heute kaum noch ein Kind.

Ganz oben auf dem Wunschzettel

Noch im 19. Jahrhundert war das anders. Da bekamen vorzugsweise die Knaben (wenn schon politisch inkorrekt, dann aber richtig) nicht nur Kriegerheere, sondern kleine Kanonen – manche konnten mit einem Federmechanismus richtig schießen. Genauso beliebt waren Uniformen, in die Kinder hineinschlüpfen konnten, um mit ihren Spielkameraden in die Schlacht zu ziehen. Dazu gab es, wie in dem Weihnachtslied erwähnt, auch die nötige Ausrüstung, also Trommeln, Fahnen, Säbel, Tornister und anderes Gerät.



Zinnfiguren, filigran und fein, wie dieses noch unbemalte Exemplar. Foto: Manfred Dittenhofer

Vermutlich haben schon die Kinder der Urzeit mit Stöcken bewaffnet die Kämpfe der Erwachsenen imitiert. Miniaturschwerter und Figuren von Kriegern findet man in Ausgrabungen in allen Zentren vergangener Hochkulturen. Lange Zeit waren in Europa Soldaten aus Zinn, Blei oder Holz sowie Spielzeugwaffen den Kindern aus wohlhabenden Schichten vorbehalten. Junge Fürstensöhne kommandierten ganze Zinn-Armeen, um sich auf ihre Aufgabe als Oberbefehlshaber vorzubereiten. Der russische Zarewitsch Pjotr Alexejewitsch Romanow verfügte sogar über eine eigene Kriegerschar aus 50 gleichaltrigen Buben, mit denen er exerzieren und Schlachten schlagen konnte. Aus dem Haufen entwickelte sich später das renommierte Preobrashenski Leib-Garderegiment, und aus Prinz Pjotr Alexejewitsch wurde Kaiser Peter I, genannt „der Große“, der die Großmacht Schweden schlug und die Ukraine, Livland und Estland dem Imperium einverleibte.

War das Sortiment für den Krieg im Kinderzimmer oder im Garten lange Zeit recht begrenzt, explodierte das Angebot mit dem Aufblühen der Waffentechnik im 19. Jahrhundert. Jede militärische Innovation wurde bald auch in verkleinerter Form auf den Markt gebracht. Haubitzen und Flugzeuge, Panzer und Schlachtschiffe, aber auch ganze Kasernen, Hafenanlagen und Munitionsdepots. Soldaten-Figuren aus Pappmaché und später aus Elastolin wurden zu einer günstigen Alternative zum edlen Zinn.

Macht Kriegsspielzeug kriegslüstern?

Kriegsspielzeug wurde damals als pädagogisch wertvoll angesehen, weil es die Jungen auf ihre spätere Rolle als wehrhafte Männer vorbereitete. Aus genau diesem Grund war es später verpönt. Es liegt auf der Hand, dass im wilhelminischen Deutschland und im Dritten Reich das Angebot an Kriegsspielzeug besonders groß war. Ob das aber lediglich ein Nebeneffekt des ohnehin grassierenden Militarismus war oder eine Ursache für diesen, ist bis heute umstritten. Steigert Kriegsspielzeug die Bereitschaft, auch in richtige Kriege zu ziehen? Der Psychologe und Spieleforscher Siegbert A. Warwitz glaubt das nicht. Untersuchungen hätten ergeben, dass Kinder, die Krieg spielen, später nicht aggressiver sind als andere. Hingegen werde in Kriegsgebieten mehr Krieg gespielt als anderswo. Das Spiel folge der Realität, nicht umgekehrt. Ebenso bezweifelt Warwitz, dass die in den 1980er Jahren erfundenen „Friedensspiele“ die Menschen besser machen.

Aus naheliegenden Gründen wurde und wird vor allem in Deutschland der Kampf gegen das Kriegsspiel geführt. 1950 forderten Vertreter aller Parteien im Bundestag, noch unter dem Eindruck der Katastrophe des II. Weltkriegs, ein Verbot von Kriegsspielzeug. Allerdings wurde daraus nie ein Gesetz. Kriegsspielzeug blieb legal, aber es hat ein schlechtes Image. Weniger verpönt sind Waffen und Kostüme für den Faschingsbedarf. Wer sich als Sherif oder Ritter verkleiden will, bekommt das nötige Zubehör ohne soziale Ächtung. Auch bis an die Zähne bewaffnete Raumschiffe fliegen unter dem Radar der Friedenswächter hinweg und landen in den Kinderzimmern.

In der DDR wurde Kriegsspielzeug trotz penetrantem Bekenntnis zum Pazifismus hergestellt und verkauft. Schließlich waren die Truppen des Warschauer Paktes ja ausschließlich zum Schutz des Sozialismus da. So durfte hier wieder das alte Argument in Feld geführt werden, dass Kinder gar nicht früh genug für die Sache der Verteidigung begeistert werden könnten – solange sie der richtigen Seite dient. In dem Lied „Hör ich die Soldaten singen“ heißt es:

Unsere Soldaten schützen

alle Kinder vor dem Krieg

meinen Vati, meine Mutti

jedes Haus und die Fabrik





Vom Zinnsoldaten zum Computerspiel

Krieg spielen lässt sich auch ohne Kriegsspielzeug. In einer Umfrage aus den 1980er Jahren gaben 76 Prozent der Jungen und 29 Prozent der Mädchen an, solches zu besitzen. Allerdings zählten die Kinder neben Rittern, Pistolen oder Raumschiffen nicht nur Lego und Playmobil dazu, sondern sogar Schlümpfe und Gardinenstangen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das Jagen, Verfolgen und Fliehen, das Weglaufen und Nachlaufen, das Verstecken und Suchen – Jäger, Gejagter und Opfer, Freund und Feind, Gut gegen Böse – diese Elemente benannten Kinder als diejenigen, die das Kriegsspiel so spannend machen. Wer keine Spielzeugsoldaten hat, schickt zu Not eben Hello-Kitty-Figuren ins feindliche Feuer.

Reale Spielfiguren und Miniaturwaffen sind inzwischen ohnehin überflüssig. Der Computer bietet ganz andere, realistische Möglichkeiten, militärisches Handeln zu simulieren. Von blutrünstigen Kommando-Aktion bis hin zum Aufstieg und Niedergang von Imperien lässt sich alles darstellen, was Kinderzimmer-Rambos oder Möchtegern-Napoleons sich nur vorstellen können. Wie früher beim klassischen, analogen Kriegsspielzeug wird die Frage der Auswirkung solchen Zeitvertreibs auf die menschliche Psyche heiß diskutiert.

Frieden auf Erden – eine Utopie?

Die Holzsoldaten, die es auf den Weihnachtsmärkten zu kaufen gibt, werden eher selten dazu verwendet, Feldzüge zu imitieren. Die Schlacht bei den Thermopylen oder die Landung in der Normandie lassen sich mit ihnen nur unzureichend nachspielen. Die kleinen Kerlchen mit ihren leuchtend bunten Uniformen und ihren rudimentären Waffen sind nicht gerade furchterregend anzusehen und sie stehen auch nicht besonders fest auf ihren kleinen Sockeln.

„Frieden auf Erden“ – diese Verheißung der Weihnachtsbotschaft trifft auch heute noch die Sehnsucht der Menschen. Viele fragen sich jedoch, was diese Worte wert sind, wo der versprochene Friede doch schon mehr als 2000 Jahre auf sich warten lässt. Auch wenn Zinnsoldaten und Kanonen nicht mehr die Wunschzettel dominieren, der Krieg ist so real wie eh und je. Die Kirchen versuchen zu erklären, das läge an uns, nicht an Gott. Der habe uns nur ein Angebot gemacht, umsetzen müssen wir es selbst. Der Theologe Eberhard Schockenhoff resümiert in seinem tiefgründigen Buch „Frieden auf Erden? Weihnachten als Provokation“: „Wirklich verstanden haben wir das Kommen Gottes (an Weihnachten, gk) zu uns Menschen erst dann, wenn wir uns von der Liebe Gottes dazu provozieren lassen, zu Menschen des Friedens zu werden.“ Was das aber im realen Leben bedeutet, das lässt auch dieser Autor im Unklaren. Mit dem Verbannen von Kriegsspielzeug ist es offenbar nicht getan.

Das Weihnachtslied zum Thema: Parade of the Wooden Soldiers

1897 komponierte der deutsch-jüdische Komponist Leon Jessel das Salonstück „Marsch der Zinnsoldaten“. Die Melodie gelangte über den russischen Impresario Nikita Balieff in die Vereinigten Staaten, wo sie als „Parade of the Wooden Soldiers“ populär wurde. 1933 baute die bis heute existierende Varieté-Tanztruppe „The Rockettes“ die Nummer in ihr „Radio City Christmas Spectacular“ ein. Seitdem gehört der Marsch in den USA zum weihnachtlichen Musikprogramm.

Das Original von Leon Jessel:

Morgen lecken wir an einem geringelten Spazierstock und stellen fest – er schmeckt nach Pfefferminz. Aber was hat das mit Weihnachten zu tun?