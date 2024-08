Radfahrer ohne Helm verletzt sich bei Unfall am Kopf

Schon wieder ist in der Region ein Fahrradfahrer verunglückt. Dieses Mal stürzte ein junger Mann in Donauwörth und verletzte sich am Kopf.

Der Unfall geschah der Polizei zufolge am Donnerstagmittag. Der 22-Jährige fuhr den Mühlberg hinab und verlor bei augenscheinlich hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sei Elektrofahrrad. Der Fahrer, der keinen Helm trug, stürzte und zog sich unter anderem eine Platzwunde am Kopf zu.

Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. An dem Fahrrad wurden durch die Wucht des Aufpralls die Gebel und der Rahmen gestaucht. (AZ)