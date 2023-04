Auf der B25 überholt und Unfall verursacht

Mit einem riskanten Überholmanöver auf der B25 hat eine Wemdingerin einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto provoziert.

Bei einem gewagten Überholmanöver auf der B25 ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Eine Wemdingerin wollte laut Polizei quasi noch die letzten Meter der dreispurigen Strecke bei Ebermergen nutzen und setzte trotz Verbotsschildern zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges an. Die Frau überfuhr dazu den Großteil des schraffierten Sperrbereiches.

An dessen Ende kam es zu einer Kollision mit einem auf die Bundesstraße einbiegenden Auto im Gegenverkehr, den ein 64-jähriger Harburger steuerte. Glücklicherweise entstand durch den Unfall lediglich Sachschaden an beiden Autos in einer Höhe von etwa 4000 Euro. Die 56-Jährige wurde angezeigt. (AZ)