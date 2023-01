Lkw auf B25 wird durch riskantes Überholmanöver beschädigt

Ein Autofahrer überholt auf der B25 bei Ebermergen rücksichtslos einen Lkw und sorgt für einen Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine rücksichtslose Überholaktion auf der B25 bei Ebermergen hat am Montag um 20.45 Uhr für einen Unfall gesorgt. Nach Angaben der Polizei war ein 30-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Nördlingen unterwegs, als ihn ein bisher unbekannter Autofahrer überholen wollte. Der Fahrer war bereits auf der gleichen Höhe wie der Sattelzug, als sich ein entgegenkommendes Fahrzeug näherte. Ungeachtet dessen setzte der Unbekannte seinen Überholvorgang fort.

Um einen Unfall zu verhindern, wich der 30-Jährige mit seinem Lkw aus und streifte mit seiner gesamten rechten Fahrzeugseite eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Der Überholer beendete den Vorgang und fuhr unbeeindruckt weiter. Glücklicherweise stießen die beiden Autos nicht zusammen. Der Fahrer des Sattelzuges hielt an einer Parkbucht und verständigte die Polizei. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 6000 Euro. Die beiden Autofahrer sind bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)