Ebermergen

vor 49 Min.

Raiffeisen-Volksbank Donauwörth schließt Filiale in Ebermergen

Die RVB Donauwörth schließt ihre Geschäftsstelle in Ebermergen zum 30. September.

Plus Die RVB gibt ihre Geschäftsstelle in Ebermergen zum 30. September auf. Auch der Geldautomat kommt dort bald weg. Wie die Bank diese Maßnahme begründet.

Von Manuel Wenzel

Im Jahre 1887 ist in Ebermergen ein Raiffeisenverein gegründet worden. Nun, 135 Jahre später, wird die dortige Filiale der Raiffeisen-Volksbank (RVB) Donauwörth dicht gemacht. "Das komplette Team der Geschäftsstelle Ebermergen steht Ihnen zukünftig in der Geschäftsstelle Harburg zur Verfügung", heißt es auf einem Aushang am Eingang des Gebäudes. Auf Nachfrage unserer Redaktion erläutert das Geldinstitut diese Maßnahme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen