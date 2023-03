Ebermergen

vor 32 Min.

Schützen-Fusion und Brücken-Verschandelung sind Themen beim Starkbierfest

Plus Beim Starkbierfest in Ebermergen prangert Fastenprediger Alexander Beck viele örtliche und regionale Begebenheiten an. Für Donauwörth hat er eine Empfehlung.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Ein geschlechterneutraler Kindergarten-Name, ein Schützenverein auf der Suche nach einer neuen Bleibe und die für viele Betrachter merkwürdige Sanierung zweier historischer Bahnbrücken. Das sind nur drei von vielen Themen, die Alexander Beck, alias Bruder Barnabas, in seiner Fastenpredigt beim Starkbierfest der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Obst- und Gartenbauvereins in Ebermergen dem Publikum auftischte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen