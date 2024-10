Diesmal zieht Wörnitzstein gegen Ecknach den Kürzeren

Der VfL Ecknach kann doch noch gewinnen. Nach acht Partien ohne Sieg schlug die Truppe vom neuen Trainer Mario Schmidt den Tabellenvierten aus Wörnitzstein mit 3:1. Fast noch überraschender als das nackte Ergebnis war, dass die Punkte verdientermaßen an der Erlenstraße blieben.

Wörnitzstein hatte mit der Körperlichkeit der Gastgeber anfangs etwas zu tun und kam auf tiefem Boden nicht recht ins Spiel. Nach knapp 20 Minuten trotzdem die kalte Dusche für die Heimischen. Einen langen Ball über die Kette erlief Blerand Kurtishaj und spitzelte ihn mit der Picke am herauseilenden Ecknacher Torwart Hannes Helfer vorbei zur Führung ins Tor. Dem Engagement des VfL tat der Rückstand keinen Abbruch, trotzdem ging es mit der Gästeführung in die Pause.

SV Wörnitzstein-Berg und VfL Ecknach dezimieren sich selbst nach Auseinandersetzung

Beinahe wäre das 2:0 für die Gäste aus Wörnitzstein gefallen, doch Timo Zausinger scheiterte allein vor Helfer (49.). Fortan übernahm der VfL mehr und mehr das Zepter. Jonas Erhard bediente Serhat Örnek, der Angreifer drang in den Strafraum ein und schloss aus zwölf Metern flach zum Ausgleich ab (61.). Nur zwei Minuten später schickte Eibel Daniel Framberger mit einem Außenristpass, der eigentlich etwas zu lang geriet. Framberger setzte trotzdem nach, blockte den Befreiungsschlag von Gästekeeper Martin Müller und musste die Kugel im Anschluss aus zwei Metern nur noch über die Linie schieben – 2:1 (63.). Der Aufreger des Spiels dann in der 66. Minute. Torschütze Kurtishaj trat bei einem Wörnitzsteiner Konter VfL-Außenverteidiger Tobias Wehren abseits des Spielgeschehens in die Beine, wofür er die Ampelkarte sah. Nach dem anschließenden Wortgefecht sah Eibel die Rote Karte.

SV-Spielertrainer Dominik Bobinger hatte nach 75 Minuten die große Chance zum Ausgleich, köpfte aber aus fünf Metern Helfer in die Arme. Ecknach entschied die Partie in der Nachspielzeit. Framberger steckte durch auf den eingewechselten Christian Wagner, der von einem Verteidiger von den Beinen geholte wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Örnek sicher zum Endstand (90+1). Zuschauer: 255. (AZ)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Hoser (70. Dietrich), Bobinger, Drabek, Bschor (60. Veh), Schmidbaur, Morasch, Knötzinger, Marks (59. Färber), Zausinger (88. Willsch), Kurtishaj