Wie ein junger Chorleiter den Männergesangsverein in Oberndorf neu belebt

Fast jeder Platz in der alten Weinstube im Oberndorfer Gasthaus Krone ist belegt, als die Mitglieder des Männergesangsvereins Liederkranz Oberndorf-Eggelstetten mit dem Einsingen beginnen. Alle singen tatkräftig mit, während Chorleiter Christoph Stiglmeir am Klavier sitzt. Der 26-Jährige hat im September die Leitung übernommen. An diesem Mittwochabend probt er mit rund 20 Männern, die sich über den Neuzugang freuen. Der erste Vorsitzende, Christian Hornung, hatte lange nach einem neuen Chorleiter suchen müssen und ist letztlich mit Stiglmeir in einem jungen Musiker fündig geworden.

Bevor die Probe des Männergesangsvereins beginnt, finden sich die Teilnehmer im Wirtschaftsraum ein. Bis die Gruppe vollständig ist, trinken die Männer etwas miteinander und unterhalten sich. Kurz brandet sogar Applaus auf, als ein Neuzugang den Raum betritt. „Da kommt ein Schnuppersänger vorbei, der schaut sich das heute mal an“, erklärt Hornung, der sich über den großen Zuspruch bei der Probe freut. Schließlich zeigt der Trend bei vielen Männergesangsvereinen in eine ganz andere Richtung. In Oberndorf mussten Hornung und sein zweiter Vorsitzender, Matthias Schefstos, in diesem Jahr nach einem neuen Chorleiter suchen. Eine Suche, die sich schwierig gestaltete. „Ich habe 50 verschiedene Leute kontaktiert, darunter auch Christoph. Da habe ich ihm schon gesagt: Wenn gar keiner zusagt, dann muss er. Und jetzt sitzt er da“, erzählt Hornung lachend. Stiglmeir, der daneben sitzt, ergänzt: „Er hat angerufen und gesagt: Jetzt ist es so weit.“

Chorleiter Christoph Stiglmeier ist Dekanatskirchenmusiker in Aichach-Friedberg

Nicht nur Hornung ist froh, dass die anstrengende Suche vorbei ist. „Ohne Chorleiter ist der Sinn des Vereins tot. Das ist das Singen – und wir sind auch im Ungewissen in die Sommerpause gegangen.“ Ganze 50 Jahre hatte Heinrich Speer den Chor zuvor ehrenamtlich geleitet, über 70 Jahre war er dort aktiv. Der 86-Jährige war auch bis ins Jahr 2022 noch Organist in Oberndorf. Nun leitet Stiglmeir die Proben mit rund 20 Aktiven. Hornung sagt: „Das ist natürlich eine deutliche Veränderung, nachdem Jahrzehnte lang der gleiche Chorleiter da gewesen ist. Wir proben jetzt auch etwas anders als früher. Aber alle haben mitgezogen, das freut uns sehr.“ Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr ist Probe. Aktuell wird vor allem für die Adventszeit geübt.

Stiglmeir stammt aus Nordendorf und wohnt mittlerweile in Aichach. In Donauwörth hat er sein Abitur gemacht, aktuell ist er Dekanatskirchenmusiker in Aichach-Friedberg. Wenig zu tun hat der 26-Jährige nicht. Er hat Kirchenmusik in Regensburg studiert und seinen Masterstudiengang in Neuer geistlicher Musik abgeschlossen. Aktuell studiert er parallel in Regensburg Lehramt für Gymnasien mit dem Fach Musik. Als Musiklehrer arbeitet er auch zwei Tage in der Woche an der Realschule St. Ursula in Donauwörth. Er leitet mehrere Chöre, nun auch den in Oberndorf. Auf die Frage, was einen guten Chorleiter ausmacht, sagt er: „Er muss musikalisch sein, aber auch gut vermitteln können. Es sind verschiedene Generationen hier dabei, da ist es wichtig, alle mitzunehmen.“

Männergesangsverein Liederkranz Oberndorf-Eggelstetten in Weihnachtsstimmung

Es gehe darum, neue Stücke einzubringen, aber auch Traditionen weiterzuführen. Der jüngste Teilnehmer im Männerchor ist 26 Jahre alt, das älteste Mitglied bereits 87. „Die Leute kommen hierher, um gemeinsam zu singen. Der Spaß und die Geselligkeit sollen klar im Vordergrund stehen, aber umso schöner ist es, wenn am Ende ein gutes Ergebnis herauskommt.“ Gegen 19.30 Uhr geht es dann in Richtung Weinstube.

Stiglmeir sitzt am Klavier, die anderen Chormitglieder in einem Halbkreis auf ihren Stühlen um ihn herum. Ein paar Minuten singen sich die Männer gemeinsam ein, dann geht es mit dem ersten Lied los. Alle singen laut mit und halten die Notenblätter in den Händen. Die ersten Auftritte des Männergesangsvereins sind nicht mehr weit entfernt: Am 30. November findet das Adventskonzert statt, bei dem auch der Chor singt. Am 15. Dezember folgt ein Mitmachkonzert des Männergesangsvereins, bei dem Weihnachts- und Volkslieder gesungen werden, wie Stiglmeir erklärt. „Wir sind voll im Weihnachtsflow“, sagt Hornung lachend. Über neue Unterstützung freut sich der Chor jederzeit. „Viele sind hier einmal hergekommen und mittlerweile seit Jahrzehnten dabei. Und mit unserem jungen Chorleiter gibt es jetzt auch wieder ein paar neue Ansätze, die wir verfolgen“, sagt Hornung abschließend.