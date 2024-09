Fahrerin abgelenkt: Auto überschlägt sich bei Unfall mehrfach

Weil sich eine Autofahrerin am Sonntag auf der Kreisstraße zwischen Eggelstetten und Asbach-Bäumenheim kurz ablenken ließ, hat die 52-Jährige einen spektakulären Unfall gebaut. Der ging glücklicherweise - abgesehen vom Blechschaden - glimpflich ab.

Die Frau war nach Angaben der Polizei am Mittag in Richtung Asbach-Bäumenheim unterwegs. Als sie auf dem Fuß- und Radweg, der neben der Straße verläuft, eine Bekannte erblickte, war sie einen Moment unachtsam und geriet mit ihrem Pkw ins rechte Bankett. Durch ein sofortiges Gegenlenken kam die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn, touchierte einen neben der Straße stehenden Baum und das Auto überschlug sich mehrfach. Es blieb in einem Feld auf dem Dach liegen. Die Verunglückte konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Ersten ärztlichen Untersuchungen zufolge erlitt die 52-Jährige nur leichte Verletzungen.

Feuerwehren aus Oberndorf, Bäumenheim und Mertingen wegen Unfall im Einsatz

Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro. Der Flurschaden wird mit 500 Euro angegeben. Zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberndorf, Asbach-Bäumenheim und Mertingen waren vor Ort, weil es zunächst geheißen hatte, die Personen in dem Fahrzeug wären eingeklemmt. (AZ)