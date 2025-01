Ein Meter dickes Wörnitz-Eis: So traf der Jahrhundertwinter 1929 die Region

Es müssen wahrlich arktische Verhältnisse gewesen sein. Oder wie es die Donauwörther Zeitung Anfang des Jahres 1929 ausdrückte: „sibirische“ Temperaturen. In der gesamten Region sorgten Minustemperaturen für mannigfaltige Probleme. Besonders spektakulär: Die Donau fror damals über Tage ein. Die Situation war so schlimm, dass sich sogar der Oberbürgermeister mit einem Notruf in der Tageszeitung an die Bevölkerung wendete.

