Gefahr auf den Straßen: Eisregen droht am kommenden Sonntag

Das neue Jahr ist in und um Donauwörth und Nördlingen teilweise gut losgegangen – zumindest was das Wetter betrifft. Nach Tagen des zähen Dauernebels in weiten Teilen des Landkreises Donau-Ries lichteten sich am Mittwoch die Wolken, es gab sogar einige Sonnenstunden. Für die nächsten Tage allerdings gilt: Obacht geben, Wärme und Kälte wechseln sich ab – was die Lage etwas unübersichtlich und auf den Straßen mitunter gefährlich macht. Vor allem Autofahrer sollten am Wochenende vorsichtig sein.

Zunächst einmal ist es gar nicht so verkehrt angesichts der Jahreszeit, wenn der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, dass sich nun eine Kaltfront nähert. Am Mittwoch und Donnerstag war es zunehmend mild geworden, in der Nacht zum Freitag und am Freitag kommt „ein Schwall polarer Meeresluft“ nach Nordschwaben, wie der Meteorologe Guido Wolz vom DWD in München gegenüber der Redaktion mitteilt. Das Traurige für die nebelgeplagten Nordschwaben ist, dass es nun mal wieder überwiegend bewölkt sein wird. Der Trost, vor allem für die Kinder: Es könnte bei Temperaturen zwischen null und zwei Grad Celsius in den kommenden Tagen vielleicht sogar ein wenig Schnee dabei sein.

Der Sonntagmorgen könnte glatt werden im Donau-Ries-Kreis

In der Nacht zum Samstag ziehen die Temperaturen auf dem Thermometer nach unten betrachtet spürbar auf Werte von -5 Grad an, dabei bleibt es wohl weitgehend trocken. Auch tagsüber soll es in der Region am Samstag trocken bleiben, mit etwas Glück scheint hie und da sogar mal die Sonne. Spannend könnte indes die Nacht zum Sonntag werden, wie Wolz erklärt; dann nämlich nähert sich eine Warmfront mit Niederschlägen – zunächst fällt Schnee, der aber im weiteren Verlauf in Regen übergeht. „Glatteisregen ist am Sonntagmorgen dabei nicht auszuschließen“, berichtet Wolz. Der Sonntagnachmittag dürfte dann wieder trocken und milder werden, bei Werten von bis zu sechs Grad.

Der ersehnte Winter mit gleichzeitigem Sonnenschein dürfte unterdessen auch in der nächsten Woche noch nicht anklopfen. „Es ist schwer einzuschätzen, welche Phase bevorsteht“, drückt es Wetterexperte Wolz aus. Ab Mittwoch kommender Woche könnte erneut kältere Luft kommen. Momentan sieht es jedoch nach einem Hin und Her von frostigen und milderen Temperaturen in Nordschwaben aus.

Sonne und Schnee am übernächsten Wochenende im Kreis Donau-Ries

Am übernächsten Wochenende könnte es, das zeigen erste vorsichtige Prognosen der Wetterdienste, einen Temperatursturz auf Werte von bis zu -8 Grad Celsius geben. Auch dann könnte es zum Wechsel von Schnee und Sonne kommen. Nicht nur der April macht was er will.