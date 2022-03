Auto überschlägt sich bei Ellgau: 50.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall zwischen Ellgau und Nordendorf ist großer Sachschaden entstanden. Verursacher war ein 29-Jähriger.

Auf der Straße zwischen Ellgau und Nordendorf im angrenzenden Landkreis Augsburg hat sich am Samstag ein Unfall ereignet, bei dem hoher Sachschaden entstand. Wie die Polizei berichtet, war ein 29-Jähriger gegen 10.15 Uhr mit seinem Auto in Richtung Nordendorf unterwegs. In einer Linkskurve kam der Wagen wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Bankett. Beim Gegenlenken schaukelte sich der Pkw auf und überschlug sich. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei rund 50.000 Euro liegen. (AZ)