Von Lebenslust bis Trauerlesung: Das Jahresprogramm der IG Rainer Winkel

Das neue Jahr ist noch jung und wirft doch seine Schatten schon voraus. Das gilt auch für die Aktiven der Interessensgemeinschaft Rainer Winkel, die ihr Jahresprogramm schon festgezurrt haben. Folgende Veranstaltungen stehen 2025 an:

- Am Sonntag, 26. Januar, findet um 17 Uhr im Schloss Rain die Lesung von Tormenta Jobarteh statt. Der „Bayrische Grior“ nimmt den Leser mit auf die Reise seines außergewöhnlichen Lebens. Spannend, atemlos, mitreißend und immer wieder mit überraschenden Wendungen. Zudem begleitet er seine Lesung musikalisch auf seiner 21-seitigen Kora. Eine Lesung, die man auf keinem Falle verpassen sollte. Seit 1999 feiert Tormenta Jobarteh als leidenschaftlicher Weltmusiker und preisgekrönter Geschichtenerzähler Erfolge auf nahezu 1000 Bühnen rund um den Globus. Er taucht tief in den Alltag und die universellen Weisheiten fremder Kulturen ein, knüpft Freundschaften über alle Kontinente, Traditionen und Religionen hinweg. Er verwirklicht seine Träume, findet seine Bestimmung - offen, staunend, voller Lebenslust und Entdeckerfreude und unerschütterlichem Vertrauen ins Leben. Persönliche Tiefschläge bringen ihn aber auch zum Nachdenken. So wird die Reise auch zu einem Weg nach innen.

- Bei der Gempfinger Dorffilmwoche vom 24. Juli bis zum 28. Juli werden wieder außergewöhnliche, spannende und lustige Filme gezeigt. Es werden etliche Genres bedient. Die Titel stehen noch nicht exakt fest.

- Zum ersten Mal gibt es heuer ein Gartenkonzert. Im wunderschönen Garten der Familie Gietl in Holzheim sorgt das Duo „10-Saitig“ für einen besonderen Abend. Von sanft verträumt bis virtuos fetzig, von klassisch bis jazzig, von celtic folk bis klezmer & worldmusic: Mit dem Gitarristen und Songwriter Benny Haupt und dem Geiger Thomas Buffy treffen zwei Musiker aufeinander, die bei jeder Gelegenheit die Möglichkeiten des Zusammenspiels im Duo neu ausloten und ihre weitverzweigten musikalischen Wurzeln in spannenden Dialog treten lassen. Das Ergebnis sind berührende Eigenkompositionen und abwechslungsreich arrangierte Traditionals verschiedener europäischer Länder.

- Der Abschluss unserer Veranstaltung für das Jahr 2025 wird die Lesung der bayrischen Schauspielerin Petra Frey am 2. November sein. Sie schrieb ihre Erlebnisse der ehrenamtlichen Arbeit im Hospiz nieder. Musikalisch wird die Lesung von Manuel Ehlich virtuos am Marimbafon begleitet. Das Publikum wird einen eindrucksvollen Vortrag mit besonderer Musik, Humor und Tiefgang erleben. Humorvolle und herzliche Geschichten, rührende Anekdoten aber auch todsichere Tipps zur Patientenverfügung. Mit Humor und Herz beschreibt Petra Frey den filmreifen Abgang einer Bühnendiva, die berührende Geschichte einer verbotenen Liebe oder Anekdoten eines Metzgermeisters, der auf die Zahnfee hofft. Manuel Ehlich hat „Sterbemund“ und „Lizenz zum Händchenhalten“ neben vielen anderen musikalischen Überraschungen dabei. (AZ)