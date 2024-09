Event-Highlights im Kreis Donau-Ries: Die besten Tipps für‘s Wochenende

Kultur:

In Reimlingen im Kulturstadl wird am Sonntag um 11 Uhr die Ausstellung „Gliederpuppen und Figurinen“ aus Pappe, Holz und anderen Materialien von Traudel von Röthardt sowie „Manitus Wolkenspiele“, Bilder von Uli Natterer, eröffnet. In Huisheim im Waldpark findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr der Donau-Rieser Schaftag statt. In diesem Rahmen gibt es Vorführungen, Vorträge, Ausstellungen, Kunsthandwerk und eine Kräuterwanderung. In Nördlingen wird eine Orgelfahrt unter dem Motto „Himmlische Töne“ angeboten. Am Samstag geht es um 14 Uhr los, am Sonntag um 10 Uhr. Der Eintritt zu allen Orgelkonzerten der Orgelfahrt ist frei, es wird um Spenden gebeten.