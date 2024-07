Schüler des Gymnasiums Donauwörth zeigen ihre Kunst

Was ist der Wert der Kunst? Der Kunstwert also? Vordergründig wird damit der materielle Geldwert bezeichnet, den wir Kunstwerken verleihen. Allerdings steht bei der 17. Vernissage des Donauwörther Gymnasiums ein anderer „Kunstwert“ im Vordergrund: der immaterielle, menschliche Aspekt. Gefühle und Gedanken der Schüler, die in deren Werke fließen, werden für den Besucher der Stadtbibliothek sichtbar. Das erklären jetzt Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré, Studiendirektor Karl Auinger und Kunstfachbereichsleiter Marc Rogat vom Gymnasium Donauwörth in der Stadtbibliothek. Die Schüler und Veranstalter laden Besucher der Stadtbibliothek herzlich dazu ein, eben diesen „Kunstwert“ selbst zu entdecken.

