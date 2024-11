Diese kulinarischen Leckereien gibt auf dem Plätzleweg

Auf dem Plätzleweg können Besucher und Besucherinnen in Donauwörth durch die Weihnachtszeit laufen und an stimmungsvollen Stationen Halt machen. Neben Attraktionen wie dem Lichtpark, der Flosskrippe, und dem Selfiepoint bietet der weihnachtliche Weg auch allerlei Leckereien. Von der Museumsinsel bis zur Bahnhofsstraße gibt es immer wieder kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken.

Erster Stopp ist das „Plätzle an der Freilichtbühne“. Flammkuchen, Raclette und Stockbrot stillen die Gelüste nach etwas Herzhaftem. Gleich gegenüber gibt es Feuerzangen Bowle, Glühwein, aber auch „normale Getränke, wie Bier“, erklärt Martin Gregoric. Er verkauft an allen fünf verlängerten Wochenenden Heißgetränke an dem Stand. Eine Besonderheit ist die große hölzerne Kiste mit „Plätzle aufs Haus. 1 Schaufel in die Hand.“ Dieses Angebot richtet sich an Kinder. „Es heißt ja Plätzleweg, also soll es auch Plätzle geben“, meint Gregoric schmunzelnd.

Auch die Lust auf Süßes können die Besuchenden an der Freilichtbühne stillen. Die nächsten beiden Stände bieten Crêpes in allen Variationen, sowie Süßwaren, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln an. Letzteres müssen aber nachgemacht werden. „Die haben uns alle Mandeln weggekauft“, erzählt ein Mitarbeiter des Standes von Heinz Schindhelm während er einen großen Sack Nachschub zum Abfüllen vorbereitet.

Martin Gregoric verkauft an allen verlängerten Wochenenden Glühwein und Feuerzangenbowle auf dem Plätzleweg. Foto: Anja Volkwein

Weiter geht es auf dem Plätzleweg entlang der Reichsstraße zum Weihnachtsstand am Rathausplatz. Dort - zwischen jährlich mehr werdenden hölzernen Tischen - tummeln sich bereits am Nachmittag viele Besucher mit Tassen voller Glühwein in den Händen. Hier betreibt Peter Alt seinen Stand und lockt mit Germknödeln, Dampfnudel und Kartoffelpuffern. Die obligatorische (fränkische) Bratwurst rundet das Weihnachtsmarkterlebnis ab. Auch bei schlechtem Wetter können sich die Besucher und Besucherinnen unter den Ständen unterstellen und eine warme Mahlzeit genießen. Gegenüber zieht der Duft von süßen und herzhaften Crêpes weitere Besucher an. Das besondere an diesem Stand: „schnapsiges Crêpes“ mit Eierlikör, Amaretto, Grand Marnier und Baileys.

Der Platz vor dem Stand von Peter Alt ist auch am frühen Nachmittag bereits gefüllt. Foto: Anja Volkwein

Nach dem Rathaus führt der Plätzleweg Richtung Wörnitz. Dort bietet sich den Gästen ein kleines kulinarisches Highlight: das „DONwud“. Auf dem Platz vor der Bühne finden sich ebenso traditionelle wie interkulturelle Gerichte und Getränke. Am ersten Stand bietet Ivo Ivanov vom Café-Bistro Simple traditionell bulgarisches Fladenbrot mit dem Namen „Parlenka“ an. „Palenka bedeutet durch die Flamme gemacht“, berichtet Ivanov. Er biete vor allem das traditionelle bulgarische „Palenka“, mit Käse überbacken, einen „Mischmasch“ mit Paprika, Zwiebeln und Eiern, aber auch eine Fusion verschiedener Kulturen an. „Der Fladen ist von uns, das Pulled Pork aus den USA und die Teriyaki Soße aus Japan“, so Ivanov.

Ivo Ivanov bietet typisch bulgarischen heißen Schnaps mit Honig an. Foto: Anja Volkwein

Am Stand nebenan bietet Katja Heinrich vom Café la Kami verschiedenste Sorten Glühwein an. Die Stammgetränke der Gäste seien „Verliebter Hirsch“, ein weißer Glühwein mit Amaretto und die „Heiße Lena“, ein Apfel-Zimt Hochmoorgeist. „Der schmeckt wie Apfelstrudel“, erzählt Heinrich. Sie freue sich darauf, wenn in der Adventszeit noch mehr Menschen den Weg auf das „DonWud“ finden. Auch das Café Rafaello ist mit Pizza und dem italienischen Weihnachtsgebäck „Panettone“ vertreten. Gegenüber verkauft ein ukrainisches Paar Schaschlik und Vareniki, ukrainische Teigtaschen. Der Stadtladen Donauwörth bietet die beliebte Messwurst aus Nördlingen an. Wer sie noch nicht kennen sollte: Es handelt sich um eine feine, nicht so dicke Bratwurst.

Katja Heinrich mischt verschiedene heiße Getränke zusammen. Foto: Anja Volkwein

info: Auf dem Plätzleweg gibt es noch an allen verlängerten Wochenende in der Adventszeit kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken. Die Stände entlang des Wegs sind vom 29. November bis 1. Dezember, 5. bis 8., 12. bis 15. und 19. bis 22. Dezember jeweils von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet.