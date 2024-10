Die neue Spielzeit im Theaterverein Altisheim/Leitheim

Bereits im Mai hatte sich der Theaterverein Altisheim/Leitheim zum heuer 60. Jubiläum mächtig ins Zeug gelegt und eine „richtige“ Freilichtbühne auf die Beine gestellt. Mit einem Rekordensemble von 16 Akteuren und Dank vieler fleißiger Mitglieder im Hintergrund ging das Spiel vor aufwändiger Kulisse über die Bühne. Der Zauber am Theater ist die Freude, mit dem gemeinsamen Spiel anderen Menschen ein paar unterhaltsame Stunden zu schenken – und das alles wollte der Theaterverein mit der Freilichtbühne seinem Publikum zeigen.

Und so kam es, wie es kommen musste: Die Premiere der allerersten Freilichtbühne im zum Campingplatz umfunktionierten Garten des Landgasthofs Grünenwald war ein riesiger Erfolg. Um es mit den Worten des Vorsitzenden Markus Harsch zu sage: „Es war mega!“ Was hier der Verein, der knapp 80 Mitglieder zählt, auf die Beine gestellt hat wird noch lange in Erinnerung bleiben. Über 60 Prozent der Vereinsmitglieder haben bei diesem Event in irgendeiner Weise mitgewirkt und zusammen alle Herausforderungen gemeistert.

Das spielen die Altisheimer/Leitheimer im Herbst

Und nun steht die Herbstsaison an und die Aktiven warten schon in den Startlöchern: Mit „Zu früh gefreut!“, einem Schwank in drei Akten von Bernd Gombold, bringt der Theaterverein Altisheim/Leitheim jetzt eine unterhaltsame Kombination aus turbulenter Handlung, lebhaften Charakteren und amüsanten Szenen auf die Bühne. Mit Spielern die auch schon im Sommer aktiv waren, weiteren Stammspielern und zwei Neulingen laufen die Proben, mit dem bewährten Regisseur Tom Lier, auf Hochtouren.

So viel wird jetzt schon zum Inhalt verraten: Landwirt Emil Ziegler und sein Sohn Dieter betreiben vor den Toren einer kleinen Gemeinde einen Bauernhof. Zur Familie gehört auch die schon etwas zerstreute und schwerhörige Oma. Vater Emil fürchtet um die Zukunft seines Hofes. Zum einen liegt das Anwesen mit all seinen Grundstücken im Naturschutzgebiet und kann deshalb nicht mehr rentabel bewirtschaftet werden. Zum anderen zeigt „Stammhalter“ Dieter sehr zum Verdruss seines Vaters keinerlei Interesse am weiblichen Geschlecht und damit an der Suche nach der künftigen Bäuerin. Sämtliche Werbungsversuche von Franziska, der aufdringlichen Nachbarstochter lassen ihn vor einer Bindung zurückschrecken. Auch die schwatzhafte Briefträgerin Helga fördert nicht gerade sein Interesse an einer Beziehung.

Der ehrgeizige Bürgermeister hat einen genialen Plan

Ein völlig anderes Interesse am Ziegler-Hof zeigt jedoch der ehrgeizige Bürgermeister Siegmund Schlaule. Sein Stellvertreter und Busenfreund Richard Raffer hat nämlich einen genialen Plan. Als selbsternannter Wünschelrutengänger und aufgrund eigener Grabungen ist Raffer überzeugt, dass direkt unter dem Naturschutzgebiet eine gewaltige Thermalwasserquelle sprudelt, die der Gemeinde als Kurstadt ungeahnte Einnahmequellen sichern könnte. Sein primäres Interesse liegt natürlich darin, als Bauunternehmer mit zahlreichen „fetten“ Bauaufträgen der Gemeinde rechnen zu können. Bürgermeister Schlaule ist von Raffers Plan hin und weg und beschließt: Der Ziegler-Hof samt Naturschutzgebiet muss für das ehrgeizige Projekt „Thermal-, Kur- und Bäderlandschaft“ weichen. Doch er hat sich zu früh gefreut… (AZ)

info: Platzreservierungen sind bei Michael Förg (Telefon 0906/2960307 ab 17 Uhr) möglich oder unter E-Mail theaterverein_altisheimleitheim@web.de oder auf der Homepage www.theaterverein-altisheimleitheim.de. Aufführungstermine sind am: 15./16., 23./24. und 29./30. November. Freitag und Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 17 Uhr.