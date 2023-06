Hier können Sie im Donau-Ries-Kreis Erdbeeren pflücken

Wenn die ersten Erdbeeren reif sind, ist der Sommer endlich da. Doch wohin im Landkreis Donau-Ries, um sie selbst zu pflücken? Hier gibt es die Übersicht.

Endlich ist es so weit: Die Sonne scheint und der Sommer scheint greifbar nahe. Das heißt auch, dass die Erdbeeren in der Region reif werden. Wer das Obst nicht selbst im Garten anbaut, kann im Landkreis Donau-Ries an sechs Orte gehen, um die süßen Sommerfrüchte zu pflücken.

Im südlichen Landkreis gibt es vier Felder mit Erdbeeren zum Selbst pflücken. In Rain hat der Biohof Knoll ein Feld. Dort gibt es die Früchte nach Angaben der Familie Knoll nach dem Pfingstwochenende. Besucherinnen und Besucher können dann von Montag bis Samstag zwischen 9 und 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr Erdbeeren pflücken. An Feiertagen ist das Feld auch geöffnet.

Im Donau-Ries-Kreis können Sie täglich Erdbeeren pflücken

Auch der aus Rain stammende Appel-Hof bietet neben Spargel ein Erdbeerfeld an. Dieses öffnet laut der Internetseite am Samstag, 03. Juni, und ist dann täglich von 8 bis 19 Uhr erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen. Eine weitere Appel-Plantage befindet sich an der Verbindungsstraße zwischen Auchsesheim und Mertingen. Dort sind die Öffnungszeiten wie in Rain: Montag bis Sonntag von 8 bis 19 Uhr. In Rettingen bietet die Familie Reitschuster ihre Erdbeeren auf dem Feld an. Dieses öffnet auch am kommenden Samstag, 03. Juni, täglich zwischen 8 und 19 Uhr.

Hinweis: Unsere Karte der Erdbeerfelder erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf der Karte fehlt ein Betrieb? Melden Sie sich gerne unter regiodesk@augsburger-allgemeine.de

Im Ries können Sie an drei Orten selbst Ihre Erdbeeren pflücken. Das Schlossgut Polsingen hat zwei Standorte: in Polsingen außerhalb des Ortes in der Schwalbenbachstraße und im angrenzenden Mittelfranken, in Westheim. Aller Voraussicht nach öffnen diese Felder Anfang Juni. Dann sind sie täglich von 9 bis 18 Uhr erreichbar. Der Appel-Hof hat auch im Ries ein Erdbeerfeld. Dieses befindet sich in Nördlingen hinter dem Rieser Sportpark. Dort sind die Öffnungszeiten täglich von 8 bis 19 Uhr, Eröffnung ist auch am Samstag, 03. Juni.

Wer auf dem Erdbeerfeld erfolgreich gepflückt hat, kann einiges mit den roten Früchten machen. Hier eine Idee aus der Redaktion für einen schnellen Nachtisch:

Erdbeersahne für vier Portionen

350 g Erdbeeren

100 g Zucker

250 ml Schlagsahne

Buttergebäck, Nüsse oder Kokosflocken zum Servieren

Erdbeeren waschen, putzen und vierteln. Mit der Hälfte des Zuckers mischen und für etwa zehn Minuten ruhen lassen. Die Hälfte der Erdbeeren und den gesamten Saft pürieren. Schlagsahne mit dem restlichen Zucker steif schlagen. Pürierte Erdbeeren vorsichtig unterheben, bis Streifen des Pürees sichtbar sind. Erdbeersahne in kleine Gläser füllen und restliche Erdbeeren darüber verteilen. Sofort servieren oder nach Bedarf kalt stellen. Auf Wunsch noch mit zerkleinertem Buttergebäck, Nüssen oder Kokosflocken garnieren.

