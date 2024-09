Ali Kocaman prägt Taekwondo in der Region seit 50 Jahren

Ali Kocaman lächelt breit, als er zwei sorgfältig gepflegte, schwere Ordner auf den Tisch legt. Darin verborgen: ein halbes Jahrhundert Kampfkunst, festgehalten in unzähligen Artikeln und Fotos. Ob Taekwondo, Jiu-Jitsu oder Kickboxen, jedes Bild und jede Zeile erzählt eine Episode aus einem Leben, welches Kocaman dem Kampfsport gewidmet hat. Als zweifacher Großmeister im Taekwondo und Allkampf-Jitsu gewährt er nun anlässlich seines Jubiläums Einblicke in seine Karriere. Was er auf diesem Weg alles erlebt hat – und warum der 67-Jährige noch lange nicht ans Aufhören denkt.

