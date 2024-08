Schöne Sommertage, lange Nächte: die Tipps fürs Wochenende

Dieses Wochenende wird es nicht langweilig. Denn im Hofgut Bäldleschwaige finden wieder die Schwäbischen Feldtage statt, das Open Air Kino in Rain lädt zu langen Sommernächten mit Kinoprogramm ein und Christine Hornung führt Interessierte draußen durch Kultur und Natur. Auch sonst ist noch einiges geboten. Hier kommen unsere Tipps zum 16. bis 18. August.

Für Konzert- und Bühnenbegeisterte

· Bühne: Im Gasthaus zur Krone in Bissingen werden am Samstag um 20 Uhr Standardtänze getanzt. Am Sonntag um 14.30 Uhr geht es mit Tanz-Tee weiter.

· Konzerte: Am Wörnitzstrand in Harburg gibt es am Sonntag von 18 bis 19.30 Uhr wieder Musik im Rahmen der Aktion Hutkonzert. Redout tritt auf. Im Gasthaus zum Hofwirt in Kaisheim tritt am Samstag um 18.30 Uhr „Bulletproof“ im Biergarten auf. Das Konzert findet im Rahmen des Fördervereins zum Erhalt der Hofwirtschaft statt. Im B+ Zentrum in Blossenau findet am Sonntag um 15 Uhr ein Volksliedersingen mit Feenzupfer statt.

· Kino: Im Stadtpark in Rain findet am Freitag um 19.30 Uhr Kino Open Air statt. Gezeigt wird der Film „Bob Marley – One Love“, der mit Einbruch der Dunkelheit beginnt. Am Samstag um die gleiche Zeit wird der Film „Liebesbriefe aus Nizza“ gezeigt.

Feste

· Die FFW Heuberg lädt am Sonntag ab 9.30 Uhr zum Dorffest ein.

· Die Bäldleschwaige in Tapfheim feiert diesen Freitag die Schwäbischen Feldtage. Um 8 Uhr gibt es ein Truckerfrühstück. Tagsüber dürfen Besucherinnen und Besucher mit einem bunten Programm rechnen, bevor es dann um 21 Uhr Rock im Festzelt mit NoJow gibt. Samstag um 8 Uhr geht es wieder mit dem Frühstück los, nach einem bunten Programm folgt um 19 Uhr ein Countryabend. Sonntag ist dann Floh- und Kleintiermarkt und um 9 Uhr Sternfahrt für MB-Trac und Unimog.

Führungen

· Geoparkführungen: Christine Hornung bietet am Freitag um 18 Uhr eine Führung durch die „Villa Rustica“ bei Nördlingen-Holheim an. Mit ihr erfahren und erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie das römische Landleben hinter den schützenden Mauern des Limes aussah. Treffpunkt ist um 18 Uhr am römischen Gutshof unterhalb der Ofnethöhlen zwischen Ederheim und Utzmemmingen. Am Sonntag lädt Hornung um 18 Uhr zu einer Geoparkführung mit dem Thema: Wo der Keltenfürst Hof hielt – Abendstimmung am frühkeltischen Fürstensitz Ipf ein.

· Besichtigungen: In Oettingen, Harburg, und Nördlingen können dieses Wochenende zudem das Residenzschloss, die Burg und die St. Georgskirche besichtigt werden.

· Ausstellung: Im Oettinger Heimatmuseum findet am Sonntag um 14 Uhr eine Sonntagsführung in der Ausstellung „Junger Mann zum Mitreisen gesucht“ statt. Lassen sie sich entführen in die Welt der Quacksalber, Zauberkünstler, Kesselflicker und Scherenschleifer, Zahnreißer, Seiltänzer und Kunstreiter, Fernhändler, Wandermenagerien, Zirkusartisten und Karussellbetreiber, die alle schon seit hunderten von Jahren nach Oettingen kommen.

Märkte

· In Oettingen findet am Freitag von 13.30 bis 18 Uhr der Wochenmarkt auf dem Marktplatz statt.

· Am Bäumenheimer Marktplatz gibt es diesen Freitag von 14 bis 18 Uhr den regionale Bauernmarkt. Parallel ist in Rain von 8 bis 14 Uhr Bauernmarkt auf dem Rathausplatz.

· In Nördlingen ist am Samstag bis 14 Uhr wieder der Wochenmarkt aufgebaut.

· In Wemding ist am Samstag von 8 bis 12 Uhr Marktbetrieb.