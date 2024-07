Feierliches Wochenende: Von Schwäbischwerder Kindertag bis zum BC Huisheim Jubiläum

Konzerte:

In der Kleinkunstbrauerei Thaddäus gibt es am Freitag um 20 Uhr „MachMitMusik“ mit Mitgliedern des Bühnentreff und der Musical Company Kaisheim. Am Wörnitzstrand in Harburg treten am Sonntag von 18 bis 19.30 Uhr die Wilderer Buam auf. Die Musikschüler von Markus Stegmüller laden Sonntag um 16.30 Uhr zu ihrem Sommerkonzert in den Gasthof zum Hofwirt nach Kaisheim ein. Am Marktplatz in Monheim findet Samstag um 18 Uhr ein Blasmusik Open Air statt. Im Ochsenzwinger in Nördlingen veranstaltet die Rieser Musikschule am Samstag und Sonntag um 15 Uhr zu ihr Projektabschlusskonzert.