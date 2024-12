Die erste große Schau mit Nussknackern aus Kaisheim

Ein Nussknacker ist mehr als nur ein Werkzeug, um eine harte Schale aufzubrechen. Zwar gibt es dafür ganz profane Werkzeuge, die wahrscheinlich in jedem Haushalt vorhanden sind. Seit Jahrhunderten fertigen Menschen aber auch mehr oder weniger kunstvolle Hilfsmittel in Form von Figuren, mit denen man ebenfalls an die Kerne der Nüsse gelangen kann. Die Gemeinde Kaisheim verfügt seit rund fünf Jahren über eine in der Region wohl einzigartige Sammlung von Nussknackern. Kürzlich bekamen Interessierte zum ersten Mal die Möglichkeit, sich einen Eindruck von der Menge und Vielfalt zu machen.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nussknacker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis