Mähdrescher prallt bei Unfall in Rettingen gegen einen Masten

In Rettingen hat am Donnerstagnachmittag der Fahrer eines Mähdreschers einen Unfall gebaut. Das große Fahrzeug prallte Zeugenaussagen zufolge, so die Polizei, auf der Wertinger Straße gegen einen Kabelmasten der Telekom. Der Mast wurde komplett umgeknickt und beschädigte im Fallen noch ein Straßenschild.

Der Fremdschaden liegt bei geschätzten 2000 Euro. Ob an dem Mähdrescher ebenfalls ein Schaden entstand, ist derzeit unklar. Der Fahrer meldete den Unfall der Gemeinde und dem Netzbetreiber. (AZ)