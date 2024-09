Fahrer in Donauwörth ohne geeignete Lizenz mit schwerem Anhängergespann gestoppt

Am Freitag ist in Donauwörth ein Mann kontrolliert worden, der ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Anhängergespann unterwegs gewesen ist. Der 37-Jährige wurde von einer Streife gegen 23.50 Uhr in der Nürnberger Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Mann zeigte den Beamten einen sogenannten B96-Führerschein. Die Beamten stellten im Verlauf der Kontrolle fest, dass die zulässige Gesamtmasse vom Fahrzeuggespann des Mannes 5400 Kilogramm beträgt. Dafür wäre die Fahrerlaubnis der Klasse BE erforderlich gewesen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

Hinweis der Polizei: Beim Anhängerführerschein B96 handelt es sich um eine Erweiterung der Fahrerlaubnisklasse B. Die Schlüsselzahl 96 wird auf dem Führerschein vermerkt. Mit der B96 Erweiterung darf man mit jedem geeigneten Zugfahrzeug auch schwere Anhänger ziehen. Jedoch darf die zulässige Gesamtmasse als Kombination aus Zugfahrzeug und Anhänger 4250 Kilogramm nicht übersteigen.