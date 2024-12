Auto auf Parkplatz der Zott-Genusswelt angefahren

Ein roter Dacia ist am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz der Zott-Genusswelt in Bäumenheim angefahren worden. Die linke Fahrzeugseite wurde dabei stark beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro. Der Tatzeitpunkt beläuft sich auf die Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr. Der Verursacher meldete den Vorfall nicht und fuhr einfach weiter. Bei dem Tatfahrzeug könnte es sich um ein Auto handeln, das zwischenzeitlich neben dem Wagen des Geschädigten geparkt war. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

