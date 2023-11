Kingsley Coman besucht die Red Wood Cats in Otting

Plus Rund 700 Fans wollen den Profi-Kicker des FC Bayern München beim Ottinger Fanclub live erleben. Vorsitzender Witt hofft auf einen bodenständigen Star.

Jedes Jahr kurz vor Weihnachten macht der FC Bayern München einigen Fanclubs ein besonderes Geschenk. Diese erhalten Besuch von je einem Spieler oder Funktionär des Rekordmeisters. Diesmal bekamen auch die Red Wood Cats aus Otting wieder dieses Zuckerl zugesprochen. Am kommenden Sonntag empfängt der Fanclub Kingsley Coman. "Die Freude ist riesengroß", sagt Vereinsvorsitzender Erhard Witt.

Der Funktionär hätte sich auch über Torwart Manuel Neuer, Fan-Liebling Thomas Müller oder den 100 Millionen teuren Torjäger Harry Kane sehr gefreut. Aber auch Coman sei "top", wie Witt sagt, schließlich habe der Franzose bereits alles gewonnen, was man als Profifußballer gewinnen könne und mit seinem Treffer im Champions-League-Finale 2020 maßgeblich zum Titelgewinn beigetragen. "Er soll trotzdem sehr bodenständig sein", freut sich Witt.