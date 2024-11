Jetzt heißt es wieder „Donauf Dona“ in Donauwörth

Donauwörth gehört wieder den Faschingsfreunden: Auch die IFD hat nun die Regentschaft übernommen und die närrische Zeit offiziell eröffnet. Mit viel Spektakel zogen Vereins-Funktionäre, bisherige und künftig amtierende Prinzenpaare sowie Begeisterte der fünften Jahreszeit durch die Reichsstraße zum Rathaus. Umrahmt vom fröhlichen Getöse der Guggamusik der Alm Gugga aus Mönchsdeggingen bewegte sich der fröhliche Zug zum „Regierungszentrum“ und stürmte im Vereins-Ornat und festlichen Roben gegen 15.11 Uhr das Zeughaus für den offiziellen Festakt.

Dort hieß es, Abschied nehmen von den Prinzenpaaren der Session 2023/2024. Die Riedlinger Prinzenpaare, Kinderprinzessin Lina I. (Lina Herreiner) und Kinderprinz Magnus I. (Magnus Wenninger) sowie Prinzessin Sandrina von den helfenden Händen (Sandrina Rybka) und Prinz Jeremy von den elektrisierenden Plänen (Jeremy Lacher) hatten nur noch eine letzte Aufgabe – das Zepter den künftigen Hoheiten zu übergeben.

Das sind die neuen Prinzenpaare

Zum 25-jährigen Jubiläum der Initiative Fasching Donauwörth e.V. wird auch die Session 2024/2025 wieder von zwei Prinzenpaaren regiert. Als Kinderprinzenpaar wurden Prinzessin Victoria I. (Victoria Freisleben) und Prinz Lukas I. (Lukas Griechbaum) präsentiert. Das große Prinzenpaar ist dem Verein nicht ganz unbekannt - es wurden Prinzessin Anna-Lena vom strahlenden Gemüt (Anna-Lena Volk) und Prinz Nicolas vom ehrlichen Wesen (Nicolas Heckel) vorgestellt werden. Prinz Nicolas war bereits vor 15 Jahren Kinderprinz der IFD und konnte schon sehr früh Erfahrungen sammeln.

Auch dieses Jahr konnte Oberbürgermeister Jürgen Sorré nicht anders, als den Prinzenpaaren den Stadtschlüssel als Sinnbild für die Regentschaft zu übergeben. Und dann lüftete Präsident Ulrich Reitschuster noch ein weiteres Geheimnis: Das Vereinsmotto für die neue Session lautet „Flügel der Fantasie“.

Zu diesem Mottospruch sind die vielen beteiligten Gruppen der IFD seit Monaten mit viel Fleiß und Elan dabei, ihre jeweiligen Beiträge vorzubereiten, mit denen das Programm gestaltet wird. Trainerinnen und Tänzer und Tänzerinnen trainieren eifrig. Ulrich Reitschuster dankte sämtlichen Unterstützern und Unterstützerinnen und lud alle aktiven und passiven Narren und Närrinnen ein, sich wieder vom bunten Treiben begeistern zu lassen. Da der Fasching in dieser Session sehr lang ist, sollen - so sein Wunsch - auch alle die Gelegenheit nutzen, an den Veranstaltungen teilzunehmen und das neue Programm zu bewundern. Mit reichlich geschmettertem „Donauf, Dona“ hofften alle Beteiligten auf eine schöne Session 2024/25 in Donauwörth.

Die wichtigsten Termine der Session

Und das sind die wichtigsten Termine: Los geht‘s am 26. Januar 2025 mit dem Faschingsumzug in Donauwörth und der After Umzugsparty. Am 7. Februar gibt es das Prinzenpaartreffen in der Neudegger Halle. Das Kinderprinzenpaartreffen schließt sich am 8. Februar nachmittags an, abends beginnt dann der „Tanz in die Nacht“, ebenfalls in der Neudegger Halle. Dort wird am 9. Februar auch der Kinderfasching stattfinden. Der Tandlerfasching am Rosenmontag fällt diesmal auf den 3. März. (AZ)