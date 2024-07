Gottfried Fellner feiert Goldene Primiz in Feldheim

An drei Gegenständen machte Oliver Rid, Stadtpfarrer von Marktoberdorf, in der Predigt die Liebe von Monsignore Gottfried Fellner zu seinem Beruf und zu Gott fest. Schafkopfkarten sagten „Willkommen” bei den gemütlichen Runden, bei denen er im Pfarrhaus Dillingen als Pastoralpraktikant dabei sein durfte. Die Sanduhr stehe für die Zeit, die Fellner in dem halben Jahrhundert als Priester stets für die Mitmenschen hatte. Die Pyxis – ein Gefäß für die Krankenkommunion – bedeute „Du gibst alles, um den Herrn zu den Menschen zu bringen”.

Adalbert Riehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gottfried Fellner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Primiz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis