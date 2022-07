Feuerwehren löschen Brand an Böschung nahe Felsheim

Nahe dem Donauwörther Stadtteil Felsheim brennt es an der Bahnstrecke. Vier Feuerwehren sind im Einsatz.

Ein Brand an der Bahnböschung nahe dem Donauwörther Stadtteil Felsheim hat am Dienstag vier Feuerwehren beschäftigt. Ein Zeuge meldete der Polizei zufolge um 10.10 Uhr, dass es an den Bahngleisen brennt. Über 60 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wörnitzstein, Berg, Riedlingen und Donauwörth waren rasch vor Ort und löschten die Flammen. Die hatten sich bereits auf einer fläche von etwa 5 mal 100 Metern ausgebreitet.

Feuer bei Felsheim muss gelöscht werden

Die Bahnstrecke musste wegen des Feuers für kurze Zeit gesperrt werden. Warum der Brand ausbrach, ist unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht. (AZ)