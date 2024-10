Brand in Mehrfamilienhaus in Buchdorf

In Buchdorf hat am Dienstag ein brennendes Haus für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 16.30 Uhr wurde der Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Buttergasse gemeldet. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Kaisheim, Baierfeld, Monheim und Buchdorf. Auch mehrere Rettungswägen mit Notarzt sowie die Polizei waren im Einsatz. Glücklicherweise konnte ein Vollbrand des Dachstuhls verhindert werden. Der Schaden am Gebälk dürfte sich auf rund 5000 Euro belaufen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses verließen rechtzeitig das Gebäude und blieben alle unverletzt. Die Brandursache konnte nicht eindeutig ermittelt werden. (AZ)

