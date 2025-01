Wann kommt der Steuerbescheid? Finanzamt war 2024 deutlich schneller

Viele Bürger verbringen Stunden mit der Steuererklärung. Nicht in Stunden, sondern in Tage lässt sich derweil die Bearbeitungsdauer der Finanzämter bemessen. Rund 50 Tage benötigten die bayerischen Finanzämter 2024 durchschnittlich, um den Steuerbescheid auszustellen. Das geht aus einer Erhebung des Internetportals Lohnsteuerkompakt.de hervor. Wie die Häuser in Nördlingen und Donauwörth im Vergleich abschneiden.

Die Analyse basiert laut des Anbieters auf Angaben aus mehr als einer Million anonymisierten Steuererklärungen, die über das Portal erstellt wurden. Sowohl das Finanzamt Nördlingen als auch die Zweigstelle in Donauwörth liegen dabei bayernweit im Mittelfeld. Während Nördlingen mit im Schnitt 45,7 Bearbeitungstagen auf Platz 29 liegt, rangiert Donauwörth mit 46,1 Tagen auf Rang 31 nicht weit dahinter. Für beide bedeutet das eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Jahr 2023. Damals standen noch Werte von 57,8 Tagen (Nördlingen) und 70,5 Tagen (Donauwörth). Ganz vorne mit dabei war 2024 der Nachbarlandkreis Dillingen, wo die Mitarbeiter rund 35 Tage für einen Bescheid brauchten. Das bedeutet Platz sechs in der Erhebung.

Unterschiede zwischen Finanzämtern in Bayern sind erheblich

Am besten schneidet in Bayern übrigens das Finanzamt Kaufbeuren mit der Außenstelle Füssen ab, hier benötigten die Mitarbeiter 30,5 Tage. Wie krass die Unterschiede sind, zeigt der Abstand zum letztplatzierten Finanzamt Ebersberg: Dieses brauchte über 80 Tage für einen Steuerbescheid. Die Unterschiede resultieren dabei laut Bayerischem Landesamt für Steuern aus verschiedenen standortbedingten Faktoren. Hierzu zählten unter anderem auch die aktuellen Gegebenheiten vor Ort, wie zum Beispiel akuter Arbeitsanfall oder notwendige Rückfragen beim Steuerpflichtigen.

In Bayern würden pro Jahr mehr als fünf Millionen Einkommensteuererklärungen bearbeitet. Die Auswertung von Lohnsteuerkompakt.de stütze sich auf wesentlich weniger Erklärungen, teilt das Landesamt mit. So entsprächen die Zahlen des Portals nicht jenen der Steuerverwaltung. Laut diesen lag im Jahr 2024 in Bayern die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einkommensteuererklärungen in Arbeitnehmerfällen bei rund 46 Tagen und verringerte sich zum Vorjahr um rund acht Tage. Wie die Zahlen in Nördlingen und Donauwörth aussehen, bleibt offen: Daten zu einzelnen Finanzämtern würden nicht veröffentlicht.