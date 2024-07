Nordheims Floorballer erkämpfen sechsten Platz bei DM

Einen würdigen Abschluss fand die Floorball-Saison für das Männerteam der SG Nordheim/Augsburg in Hannover bei der Deutschen Kleinfeld-Meisterschaft. Dass hier schwere Aufgaben auf sie zukommen würden, wusste die Mannschaft bereits aus den vergangenen Jahren.

Beim Blick auf die Gruppengegner sei laut Trainer Matthias Franz vorab klar gewesen, dass gegen die SG Hochdahl-Aachen am ehesten etwas zu holen sein würde. „Wir setzten alles darauf, zu gewinnen und wussten, dass wir das mit einer Topleistung auch schaffen können“, sagt Franz Bis gut fünf Minuten vor der Schlusssirene stand es 2:2, dann zogen die Schwaben durch Tore von Peter Kechele, Jonas Knaus und Alex Kunz vorbei. „Defensiv stark gestanden und vorne die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, fasst Franz das schlussendliche 5:2 zusammen. Ein Sonderlob ging an den jungen SG-Goalie Felix Schröppel, der an dem Wochenende ein sehr sicherer Rückhalt war.

Gegen die Hannover Mustangs im zweiten Spiel hatten die Schwaben gegen einen sehr starken Gegner und späteren Finalisten große Probleme mit der Chancenverwertung. Dadurch reichte es am Ende nur zu fünf Toren aufseiten der SG und sie musste eine 5:14-Niederlage einstecken. Im letzten Spiel gegen die mit reichlich Bundesligaspielern gespickten Turtles Berlin war dann nichts mehr zu holen. Dadurch stand es bereits zur Pause 9:1 für die Turtles. In der zweiten Hälfte konnten sich die Spieler aus Augsburg und Nordheim jedoch deutlich verbessern, sodass am Ende ein 13:3 auf der Anzeigentafel stand.

SG Nordheim/Augsburg verpatzt den Start im Spiel um Platz fünf

„Spiel um Platz fünf war dann der Krimi schlechthin“, schildert der SG-Coach. Für das letzte Spiel des Wochenendes gegen den Zweitligisten Tollwut Ebersgöns hatte sich sein Team durchaus etwas ausgerechnet. „Leider haben wir dann die ersten zehn, fünfzehn Minuten nicht unser bestes Floorball gespielt und ein paar Mal ziemlich Pech gehabt.“ Die Quittung: ein 0:7-Rückstand (11.) gegen die Kleinfeld-Delegation des Zweitligisten, der bis zur Pause aber immerhin schon um zwei Tore schmolz. Danach schaltete die SG jedoch einige Gänge hoch, insbesondere Topscorer Philipp Hofer und Peter Kechele. „In der Pause gab es klare Ansagen und beinahe das Comeback des Jahres“, so Franz. Tor um Tor holte sein Team gegen schwächer werdende Ebersgönser auf. Selbst nachdem der 8:9-Rückstand rund eine Minute vor Schluss noch auf 8:11 angewachsen war, war die Luft noch nicht raus. 19 Sekunden vor dem Abpfiff war die SG bereits wieder auf 10:11 dran.

„Leider fehlten dann am Ende ein Tor oder 20 bis 30 Sekunden mehr Spielzeit für die Verlängerung“, bedauert Franz. Dennoch: „Insgesamt wieder ein gelungenes Wochenende mit einer tollen Teamleistung und Zusammenhalt als SG“. Der sechste Platz bedeutete auch die beste Platzierung für die Nordheimer bei einer deutschen Meisterschaft der Herren bisher und auch die beste Platzierung aus dem Süden seit Langem.

SG Nordheim/Augsburg: Oliver Beer, Alexander Bracks, Andreas Braunwarth, Martin Finkenzeller (Torhüter), Jan-Niklas Herz, Philipp Hofer, Michael Holzinger (Kapitän), Peter Kechele, Jonas Knaus, Alexander Kunz, Marian Poppr, Felix Schröppel (Torwart), Elias Stecker