Flotzheim

Flotzheim soll einen Pizzaofen und eine Matschanlage bekommen

Plus In dem Monheimer Ortsteil Flotzheim läuft eine "Kleine Dorferneuerung". Bei dem Millionenprojekt will die Kommune nun auch ein altes Gebäude abreißen.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Um die Infrastruktur im nördlichen Bereich von Flotzheim stand es nicht mehr zum Besten. Die jahrzehntealten Straßen waren zunehmend marode, ebenso die Kanalisation. An den Trinkwasserleitungen waren jedes Jahr mehrere Rohrbrüche zu reparieren. Angesichts dieser Umstände entschied der Monheimer Stadtrat, in dem Ortsteil nicht nur die Leitungen im Untergrund zu richten, sondern eine sogenannte "Kleine Dorferneuerung" anzupacken. Die Bauarbeiten laufen derzeit auf vollen Touren.

Mit dem Millionen-Projekt wolle man zwei wesentliche Ziele erreichen: die Lebensqualität verbessern und ein Freizeitangebot schaffen. Das berichtet Stadtratsmitglied und Ortssprecher Christof Böswald, der die Dorferneuerung intensiv begleitet. Die Weichen für die Maßnahmen stellte die Kommune in den vergangenen beiden Jahren. Zunächst wurde beschlossen, den Mischwasserkanal und die Wasserleitungen in der Gartenstraße, in der Kaltenbergstraße, in der Badstraße, in der Grießstraße und in der Straße Bahnberg zu erneuern. Kosten: knapp 1,6 Millionen Euro. Vom Freistaat kommt ein Zuschuss von 40 Prozent.

