Einserschüler dürfen kostenlos ins Freibad in Donauwörth

Einserschüler aufgepasst: Es gibt am Dienstag, 30. Juli, kostenlosen Eintritt ins Freibad auf dem Schellenberg in Donauwörth. Einfach eine Kopie oder ein Foto des Zeugnisses mit der Note Eins einpacken, an der Kasse vorzeigen und den Tag im Wasser genießen. Neu in diesem Jahr: Um Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, können Einzeltickets, Familienkarten, Tickets fürs Frühschwimmen oder zum Abendtarif im Onlineshop der Stadt Donauwörth gekauft werden unter shop.donauwoerth.de. (AZ)

