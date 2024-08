Schwimmerbecken im Freibad gesperrt

Wegen eines technischen Defekts an der Beckenfolie muss das Schwimmerbecken im Freibad auf dem Schellenberg in Donauwörth bis auf Weiteres gesperrt werden. Das teilt die Stadt mit. Das Freibad-Team setze alles daran, dass der Schaden so schnell wie möglich behoben werde und das Becken wieder freigegeben werden könne. Solange das Schwimmerbecken nicht nutzbar ist, gelten reduzierte Eintrittspreise. Das Frühschwimmen muss entfallen. Alle anderen Bereiche – Wellnessbereich, Nichschwimmerbecken, Rutschenlandschaft, Springerbecken, Lehrschwimmbecken, Splash-Area und Wasserspraypark – sind wie gewohnt geöffnet. (AZ)

