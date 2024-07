Feuerwehr Mündling feiert vier Tage lang ein großes Fest

Die Freiwillige Feuerwehr Mündling feiert am Wochenende ein großes Fest. Anlass dafür ist das 150-jährige Bestehen der Wehr. 1874 waren 17 Männer bei der Gründung dabei. Die Ausrüstung bestand anfangs nur aus Löschkübeln. 2024 ist die Feuerwehr weit besser aufgestellt. Sie verfügt über ein neues Fahrzeug, seit über 20 Jahren über eine Jugendfeuerwehr und bildete 2016 eine Sanitätsgruppe.

Das Fest dauert vier Tage: von Freitag, 2. August, bis Montag, 5. August. Mit der Jubiläumswehr feiern gleich zwei Patenvereine: die Feuerwehren aus Huisheim und Sulzdorf. Schirmherr ist Hans Stengel.

Konzert der Fäaschtbänkler in Mündling seit Wochen ausverkauft

Das Programm beginnt am Freitag um 18 Uhr mit der Abholung der Patenvereine und der Mündlinger Vereine. Um 18.30 Uhr startet ein Standkonzert an der Alten Schule, ehe der Marsch zum Festzelt ansteht. Von 20 Uhr an spielen dort die Störzelbacher auf. In der Pause zeigen die Festdamen ihren Tanz. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Auftritts der Band Fäaschtbänkler aus der Schweiz. Das Konzert ist seit Wochen ausverkauft.

Am Sonntag stehen die eigentlichen Feierlichkeiten an: 6 Uhr Weckruf, 8 Uhr Empfang der Gastvereine und Ehrengäste, 10 Uhr Festgottesdienst auf dem Sportgelände, 11.30 Uhr Mittagstisch, 14 Uhr Festumzug, anschließend Fahneneinmarsch (mit Stadtkapelle Harburg), 20 Uhr „Stimmungsabend“ mit der Musikkapelle Deiningen.

Am Montag klingt das Fest so aus: 14.30 Uhr Marsch von der alten Schule zum Festplatz, 15 Uhr Kinder- und Seniorennachmittag mit Ehrungen, 19 Uhr Wettbewerb „Kreismeisterschaft der Festdamen“ und von 21 Uhr an spielt die Gruppe Saustoimusi im Zelt (Eintritt frei). (AZ)