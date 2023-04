Fünfstetten

Das ist die Strom-Bilanz in der Gemeinde Fünfstetten

Plus In der Gemeinde Fünfstetten wird viel mehr alternativer Strom erzeugt, als in der Kommune verbraucht wird. Die LEW-Bilanz sieht so aus.

Von Wolfgang Widemann

In der Gemeinde Fünfstetten wird viel mehr alternativer Strom erzeugt, als dort verbraucht wird. Diese Bilanz der Lechwerke (LEW) präsentierte Bürgermeister Josef Bickelbacher kürzlich im Gemeinderat.

Auf dem Gebiet der Kommune werden demnach jährlich rund 17 Gigawattstunden Strom ins Netz eingespeist. Die beiden Biogas-Anlagen bringen es auf etwa zwölf Gigawattstunden und die Photovoltaikanlagen (zwei Solarparks und zahlreiche PV-Anlagen auf Dächern) produzieren circa fünf Gigawattstunden. Der Verbrauch in der 1300-Einwohner-Kommune liegt bei ungefähr 2,2 Gigawattstunden pro Jahr.

