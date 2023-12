Fünfstetten

Kingsley Coman Besuch ist abgesagt

Plus Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ist der Besuch des Bayern-Spielers abgesagt worden. Erhard Witt, Vorsitzender der Red Wood Cats, hält die Absage für "voreilig".

Alles war angerichtet, als Erhard Witt am Samstagmittag ein Anruf aus München erreichte: Am anderen Ende war der Fanclub-Chef des FC Bayern München. Er teilte dem Vorsitzenden des Bayern-Fanclubs Red Wood Cats, Erhard Witt mit, dass angesichts der Witterung der für Sonntag vorgesehene Besuch des Bayern-Spielers Kingsley Coman in Fünfstetten abgesagt werden müsse. „Für einen Moment ist mir das Herz stillgestanden“, sagt Witt, denn zu dem Besuch des 27-Jährigen waren 700 Fans angemeldet. Sie wollten den Profi-Kicker einmal hautnah erleben. Doch daraus wurde nichts.

So richtig verstehen kann Witt die Absage des französischen Nationalspielers nicht. „Aber alle Besuche, die für den gestrigen Sonntag durch die Bayern-Stars bei Fanclub vorgesehen waren, wurden abgesagt“, erläutert Witt die Situation, die ihn von einem auf den anderen Moment auf große Probleme stellte. „Wir hatten in der Mehrzweckhalle in Fünfstetten bereits alles aufgebaut, die Parkplätze und die Zugänge zur Halle freigeräumt, Getränke und Essen hergerichtet“, berichtet Witt, der als erstes seine Mitstreiter in der Vorstandschaft informierte. „Die Enttäuschung war groß“, berichtete er. Die Mertinger Goißlschnalzer sollten zu Ehren des prominenten Gastes auftreten, die Musikkapelle Fünfstetten eine bayerische Atmosphäre in den Saal zaubern. „Sie alle hatten sich gefreut“, erzählt Witt. Aber auch Feuerwehr und Rotes Kreuz seien sofort unterrichtet worden.

