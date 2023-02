Fußball

25.02.2023

Leistungsgerechtes Remis: TSV Rain und FC Pipinsried trennen sich torlos

Plus In einem schwachen Derby trennen sich der TSV Rain und der FC Pipinsried torlos. Rains neuer Trainer Maximilian Käser ist mit dem Resultat zufrieden.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Für den TSV Rain ging es nach den Turbulenzen in den vergangenen Wochen wieder in der Fußball-Regionalliga-Bayern an den Start. Bei einem sehr ereignisarmen Kellerduell gegen den Lokalrivalen FC Pipinsried holten die Blumenstädter mit dem 0:0 einen Punkt und halten den direkten Konkurrenten weiter auf Distanz. Rains neuer Coach Maximilian Käser, der vor dem Derby nur eine Woche Training mit der Mannschaft zur Verfügung hatte, konnte derweil einige positive Dinge aus dem Spiel mitnehmen - vor allem das Defensivverhalten zeichnete die Gastgeber an diesem Nachmittag seiner Meinung nach aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen