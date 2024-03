Sieg des SV Wörnitzstein-Berg: "Jungs haben sich voll reingehauen"

Plus Während der SVW am Gründonnerstag mit 2:0 gegen den VfL Ecknach gewinnt, kassiert der TSV Rain II eine derbe 0:4-Klatsche.

Zum Verfolgerduell empfing der SV Wörnitzstein-Berg den Vfl Ecknach am Gründonnerstag im Donauwörther Stauferpark. Nach der jüngsten Pleite gab der SVW die richtige Antwort und setzte sich mit 2:0 durch. Ganz anders der zweite Bezirksligist aus der Region, der TSV Rain II, der mit 0:4 in Gersthofen eine echte Klatsche kassierte.

SV Wörnitzstein-Berg - VfL Ecknach 2:0 (1:0). Die Hausherren starteten furios und gingen mit dem ersten Abschluss in Führung. Eine schöne Flanke von Maximilian Bschor ging Richtung des zweiten Pfostens, wo SVW-Spielertrainer Bobinger den Ball wuchtig zum frühen 1:0 in der 2. Spielminute einnickte. Nach einer guten Viertelstunde reklamierten die Gäste. Nach einem Freistoß von der rechten Seite ging der Kopfball Richtung Tor der Heimelf, doch Müller parierte den Ball – die Gäste sahen ihn allerdings hinter der Linie – doch das Schiedsrichtergespann entschied schnell auf weiterspielen.