Fußball

vor 7 Min.

TSV Nördlingen schlägt den TSV Rain erneut und völlig verdient

Das Derby war trotz des knappen Endstandes von 1:2 doch eine ziemlich deutliche Angelegenheit. Nördlingen (mit Julian Brandt, in Grün) dominierte die Partie gegen den TSV Rain (mit Jannik Schuster, links).

Plus Die Landkreis-Krone der Bayernliga Süd geht klar an den TSV Nördlingen. Auch im Rückspiel gewann er gegen den TSV Rain, der vor allem in der ersten Hälfte enttäuschte.

Von Klaus Jais

Die beste Donau-Rieser Fußballmannschaft stellt derzeit der TSV Nördlingen, der dem 3:1-Hinspielsieg nun einen 2:1-Erfolg im Rückspiel gegen den TSV Rain folgen ließ. Besonders in der ersten Halbzeit war ein Klassenunterschied erkennbar.

Rains Trainer David Bulik nahm gegenüber der Vorwoche nur eine Änderung in der Startelf vor: Tim Härtel spielte für Marc Sodji. Nördlingens Trainer Karl Schreitmüller entschied sich wie schon beim letzten Spiel erneut für drei Änderungen: Manuel Meyer, Alexander Schröter und Paul Rauser begannen anstatt Felix Käser, Jonathan Grimm und Luca Trautwein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen