TSV Rain II holt zum Abschluss den Derbysieg gegen den SV Holzkirchen

Plus Die Lechstädter setzen sich erst in der Schlussphase entscheidend durch, die Rieser zeigen Moral. Wie es für Rain II nun weitergeht. Wörnitzstein verliert 1:2.

Nachdem in der Fußball-Bezirksliga Nord alle Entscheidungen gefallen waren, wurden einige Begegnungen des letzten Spieltages bereits am Freitagabend ausgetragen. Hier kassierte der SV Wörnitzstein-Berg eine 1:2-Niederlage gegen Gersthofen, die allerdings nicht mehr ins Gewicht fiel, war der abschließende dritte Platz für den SVW doch bereits vor Spielbeginn sicher. Ein torreiches Spiel sahen die rund 60 Zuschauer in Rain, wobei es für die U23 der Hausherren und den SV Holzkirchen um nichts mehr ging. Die Abstiegsrelegation stand für Rain II bereits vor Spielbeginn fest, ebenso wie der Abstieg für den SV Holzkirchen.

TSV Rain II - SV Holzkirchen 5:2 (2:0). Die Hausherren legten gleich munter los und erarbeiteten sich Chancen, wie ein Distanzschuss von Anes Zukanovic. Doch auch Holzkirchen hatte gute Umschaltsituationen. Rain II ging in der 29. Minute in Führung durch Niko Schröttle. Nach einem tollen Solo schoss er sehenswert ins Kreuzeck. Sieben Minuten später legte er zum 2:0 nach, in dem er ins lange Eck traf. Kurz darauf konnte Holzkirchens Torhüter Steffen Schmidt einen erneuten Schuss von Schröttle noch klären und so ging es in die Pause.

