Vom Rasen ins Rathaus: Fußballspielerin Anika Höß neu bei der Stadt Donauwörth

Plus Nur wenige können auf so eine erfolgreiche Fußballkarriere zurückblicken, wie Anika Höß sie erlebt hat. Nun arbeitet die Ex-Junioren-nationalspielerin bei der Stadt Doanuwörth.

Seit sie denken kann, dreht sich ihr Leben um den Fußball. Anika Höß hat das geschafft, was viele nicht schaffen – zu den besten einer Sportart zu gehören. Die heute 31-Jährige zählte einst zu den besten Jugendfußballspielerinnen Deutschlands. Heute steht sie zwar nicht mehr selbst auf dem Feld, ist aber noch stark mit der Sportart verbunden und gibt ihr Wissen weiter. Ihre neue Arbeitsstelle bei der Stadt Donauwörth lässt ihr Hobby zum Beruf werden. Sie leitet dort seit Kurzem das Sachgebiet für Kita, Schulen und Sport.