Wörnitzstein kommt im Kreis-Derby nicht über Remis hinaus

Der SV Wörnitzstein-Berg erzielt beim TSV Nördlingen II ein 1:1. Rains Spielertrainer Niko Schröttle stellt die Weichen gegen den FC Horgau früh auf Sieg.

Das hatte man sich beim SV Wörnitzstein-Berg sicher anders vorgestellt: Beim Liga-Schlusslicht TSV Nördlingen II wäre ein Sieg Pflicht gewesen, doch der SVW muss sich am Ende mit einem 1:1 begnügen. Den Schwung aus dem 6:2-Sieg gegen Ecknach konnte der TSV Rain II dafür perfekt mitnehmen und errang den nächsten Erfolg, diesmal mit einem knappen 1:0 gegen den FC Horgau.

TSV Rain II – FC Horgau 1:0 (1:0). "In der ersten Halbzeit haben wir gut kombiniert und hatten zwei gute Chancen", fasste Co-Spielertrainer Michael Haid nach der Partie zusammen. Eine der beiden nutzte bereits in der 8. Minute Spielertrainer Niko Schröttle zum Führungs- und am Ende auch Siegtreffer. Nach einem starken Spielzug über links versenkte er den Ball links unten im Horgauer Tor. Wenig später hätte das 2:0 fallen müssen für die Rainer, doch Imre Pardi vergab aus kurzer Distanz. Die Hausherren hatten anschließend keine großen Chancen mehr, ließen allerdings auch nichts zu.

Nach der Pause kamen die Gäste besser in die Partie und hatten auch mehr Ballbesitz als die Rainer. Einen Distanzschuss der Gäste klärte TSV-Torwart Vincent Uder stark zur Ecke. Eine gute Möglichkeit des FCH schlug Philip Meitinger weit über den Kasten. Von den Rainern kam offensiv nicht mehr viel, doch auch den Gästen wollte nichts mehr gelingen, da die Rainer Abwehr gut stand. So blieb es beim knappen Sieg der Gastgeber. "Am Ende für unsere junge Mannschaft ein super Sieg, wir sind glücklich, gewonnen zu haben. Unser Torwart Vincent Buder hat ein richtig gutes Spiel gemacht und die entscheidenden Bälle gut verteidigt", lobte Haid. Schon am Mittwoch geht es für die Rainer U23 weiter mit dem Nachholspiel gegen den VfR Neuburg.

TSV Rain II: Uder, Drabek, Bottenschein, Besl (77. Marb), Kifmann, Kühling, Haid, Spieler, Kopp (62. Hippele), Schröttle, Pardi (57. Waas)

FC Horgau: Häberl, Donderer (77. Blochum), Blochum, Kirschner, Schmid, Reitmeier (46. Mayer), Beckert (77. Umar), Blochum, Vogele, Meitinger, Herr (68. Ohnesorg)

Tore: 1:0 Niko Schröttle (7.) Zuschauer: 100

TSV Nördlingen II – SV Wörnitzstein-Berg 1:1 (1:0). Nach einer deutlichen Leistungssteigerung holte sich die junge TSV-Zweite den ersten Bezirksligapunkt, ausgerechnet im Derby gegen SV Wörnitzstein-Berg. Allerdings hätte die Donauwörther Stadtteil-Elf bereits in der dritten Minute in Führung gehen müssen, doch zwei Stürmer rutschten im Fünfmeterraum im letzten Moment aus. Luca Trautwein setzte mit seinem Schuss knapp über den Kasten das erste Ausrufezeichen für die U23 (5.). Schüsse von Dominik Marks für die Gäste (13.) und Kadir Ciraci für den TSV (19.) waren eigentlich die einzigen größeren nennenswerten Möglichkeiten im ersten Abschnitt, wenn da nicht noch das Führungstor für die Nördlinger gefallen wäre. Endrit Imeri tunnelte seinen Gegenspieler und flankte auf den Kopf des aufgerückten Jan Mielich. Torwart Müller rettete noch glänzend, doch gegen den Nachschuss durch Kadir Ciraci war auch er machtlos –1:0 (43.).

Im zweiten Abschnitt blieb es ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Ein grenzwertig mit Foulspiel gewonnener Zweikampf reichte den Gästen jedoch, um über Maximilian Bschor und den eingewechselten Torschützen Timo Zausinger zum Ausgleich zu kommen – 1:1 (69.). Der emsige Jan Mielich luchste dem spielenden Co-Trainer Dominik Bobinger den Ball ab und konnte nur noch durch ein Foul im Strafraum gebremst werden (79.). Kadir Ciraci scheiterte jedoch mit dem Elfer am starken Gästekeeper Müller, der seinen Mannen so den einen Punkt rettete. (AZ)

TSV Nördlingen II: Montag, Jaumann, Bosch, Schüler, Puffer (57. Schüler), Ernst, Mielich, Reichert (90. Löfflad), Pesut, Imeri (62. Holzner), Ciraci (92. Dag)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Bobinger, Dietrich, Müller, Bschor (92. Amini), Habersatter (37. Zausinger), Märtins (86. Färber), Schmidbaur, Hoser, Marks, Morasch

Tore: 1:0 Kadir Ciraci (42.), 1:1 Timo Zausinger (69.) Zuschauer: 60