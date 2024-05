Fußball

Wörnitzstein, Rain II und Holzkirchen zünden nochmals den Turbo

Plus Alle drei Bezirksligisten aus dem Landkreis Donau-Ries gewinnen am vorletzten Spieltag. Doch Holzkirchen ist nun trotz des Sieges abgestiegen.

Nicht nur der Tabellendritte gewann am vergangenen Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Nord, auch die Kellerkinder TSV Rain II und SV Holzkirchen fuhren jeweils drei Punkte ein.

SV Wörnitzstein-Berg - VfR Neuburg 3:0 (1:0). Vor Beginn war klar, dass es um nichts mehr ging. Doch beide Teams wollten Ihren aktuellen Lauf fortsetzen. Die Erste halbe Stunde plätscherte allerdings so vor sich hin ohne große nennenswerte Aktionen. Nach 36 Minuten fiel die Führung für die Heimelf: Michael Knötzinger lief den Torwart an, dessen Befreiungsschlag landete direkt in den Füßen von Maximillian Bschor, der aus knapp 15 Metern mit rechts ins linke Eck einschob. Kurz darauf dann eine Chance von Blerand Kurtishaj, der alleine auf Gästekeeper Dominik Jozinovic zulief, doch sein Abschluss landete genau in den Händen des Keepers. Vor der Halbzeit hatte der SVW noch Abschlüsse durch Veh und Schmidbaur doch keiner davon konnte mit einem Tor gekrönt werden.

