Wörnitzsteins Co-Trainer köpft zum 3:2-Siegtreffer ein

Der SV Wörnitzstein-Berg setzt sich im Bezirksliga-Spiel gegen den FC Affing mit 3:2 durch.

Die Wörnitzsteiner begangen druckvoll und wollten das frühe Tor. Bereits nach zwei Minuten hatte Krez den ersten Abschluss. Nur zwei Minuten später war es Bschor, dessen Abschluss aber zu zentral kam. Danach hatte Musaeus durch einen Freistoß in der 15. Minute den nächsten Abschluss für die Stadtteilelf. In der 24. Minute war es dann wiederum Musaeus, der aus fünf Metern freistehend über das Tor der Affinger schoss.

Und so kam es wie es meistens im Fußball kommt. In der 30. Minute gingen die Gäste aus Affing mit 1:0 in Führung. Eine Flanke von rechts flog durch den Straffraum der Heimelf und keiner fühlte sich zuständig. So war Maximilian Schacherl der Nutznießer, der zum überraschenden 0:1 traf. Die Wörnitzsteiner schüttelten sich kurz und hatten nur zwei Minuten später selbst wieder einen guten Abschluss, als Dominik Marks nach einer Flanke von Daniel Habersatter knapp am Gästetor vorbeiköpfte. In der 34. Minute fasste sich Marks ein Herz und setzte zum Solo an. Seine Flanke vo der linken Seite fand diesmal Habersatter, der freistehend übers Gästetor köpfte. In der 40. Minute flog der Heimelf ein eigener Freistoß um die Ohren, als Melih Kaya das Laufduell gegen Benedikt Hoser für sich entschied und aus elf Metern zum umjubelten 0:2 für die Affinger traf. Nach der Halbzeit drängte die Heimelf auf den Anschlusstreffer und so war es Alex Musaeus der nur durch ein Foulspiel zu stoppen war. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zum überfälligen 1:2.

Danach erzielten die Wörnitzsteiner durch Bschor und den eingewechselten Zausinger zwei Treffer, denen allerdings zwei vermeintliche Abseitsstellungen vorausgingen. In der 78. Minute war es Bobinger der aus acht Metern abschloss, doch der starke Gästekeeper Christoph Hartmann konnte parieren. Nur ein paar Zeigerumdrehungen später half den Gästen dann das Aluminium, als Marks den Torhüter umkurvte und mit seinem Abschluss nur den Pfosten traf. Danach folgte eine verrückte Schlussphase. Zuerst war es Daniel Habersatter, der in der 90. Minute zum umjubelten 2:2 Ausgleichstreffer einnickte. Doch das war den Hausherren nicht genug und so war es Dominik Bobinger, der nach einer starken Ecke von Bschor zum verdienten 3:2-Siegtreffer einköpfte.

Lesen Sie dazu auch