Auto erfasst bei Unfall in Ebermergen eine Fußgängerin

Mitten in Ebermergen hat am frühen Sonntagabend ein Auto bei einem Unfall eine Fußgängerin erfasst. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Nach Erkenntnissen der Polizei war um 17.10 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw von Wönitzstein her in Richtung Mauren unterwegs. An der Kreuzung an der Linde in Ebermergen sei der Mann den eigenen Angaben zufolge aufgrund der tief stehenden Sonne geblendet gewesen. In diesem Moment wollte eine 77-Jährige die Straße überqueren und nahm offenbar aufgrund der fehlenden Motorgeräusche des Elektroautos das Fahrzeug nicht wahr. Die bereits auf der Fahrbahn befindliche Frau wurde frontal von dem Wagen erfasst und über diesen auf den Asphalt geschleudert. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Feuerwehren aus Ebermergen und Wörnitzstein bei Unfall im Einsatz

Der Rettungsdienst lieferte die Seniorin nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus. 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ebermergen und 15 Kameraden der Feuerwehr Wörnitzstein waren vor Ort und sicherten die Unglücksstelle ab. Der Pkw, an dem die Windschutzscheibe zertrümmert war, musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Gegen den 41-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)