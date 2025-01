Auto stößt bei Unfall auf Parkplatz mit Fußgängerin zusammen

Ein Mann ist mit seinem Auto am Mittwochabend in Rain mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Die 33-Jährige wurde verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der 64-Jährige auf dem Gelände eines Supermarktes in der Hauptstraße auf der Suche nach einem Parkplatz. Als er eine Lücke fand und in diese einfahren wollte, übersah er die ihm entgegenlaufende Passantin. Er bog vor ihr in den Stellplatz ein. Im letzten Moment erkannte der Pkw-Fahrer die 33-Jährige und bremste ab, sodass es nur noch zu einem leichten Anstoß kam.

Die Fußgängerin stürzte aber und zog sich eine Platzwunde an der Wange zu. Die Wunde wurde im Krankenhaus ambulant versorgt. (AZ)