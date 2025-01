"Nebelzeit" gewinnt den Donauwörther Kunstpreis 2025

Vielerorts mehr als ausschließlich in Donauwörth ist Nebel ein Thema. Schon Hermann Hesse hat sich mit dem Wetterphänomen in einem Gedicht auseinandergesetzt. Möglicherweise hat er damit Gabriele Fischer inspiriert. In ihrer Zeichnung ist der Nebel, der in sanften Schwaden die Figuren umhüllt, mehr als lediglich ein visuelles Element. Die Künstlerin lässt den Betrachter in eine magische Atmosphäre eintauchen. Fischers Werk hat eine fachkundige Jury überzeugt. Das Ergebnis: Sie ist die neue Donauwörther Kunstpreisträgerin. Der Preis wurde jetzt einmal mehr im Zeughaus verliehen.

