Frau stirbt nach schwerem Unfall bei Gansheim

Knapp eine Woche nach dem schlimmen Unglück zwischen Daiting und Gansheim ist das Opfer tot.

Noch im Januar gibt es im Landkreis Donau-Ries einen ersten Unfall mit tödlichen Folgen. Knapp eine Woche nach dem Unglück auf der Kreisstraße zwischen Daiting und Gansheim ist eine Frau an den schweren Verletzungen gestorben. Die 39-Jährige war am Dienstag, 24. Januar, um kurz nach 18 Uhr mit dem Auto in Richtung Gansheim unterwegs und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach auf einem Acker liegen.

Die Fahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Feuerwehr befreite sie aus dem Wrack. Das Opfer musste wiederbelebt werden, ehe es der Rettungsdienst in die Uniklinik nach Augsburg brachte. Dort waren alle Mühen der Ärzte vergeblich. Die 39-Jährige, die im Raum Marxheim wohnhaft war, starb am Montag in der Klinik. (wwi)